У перший тиждень лютого одеситів знову очікують рясні опади, спочатку у вигляді дощу, а потім снігу

Як повідомили метеорологи з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, новий циклон принесе штормовий вітер і потепління, проте ненадовго, згодом його витіснить антициклон з Арктики. Очікується різко похолодання і рясний снігопад, передає Politeka.net.

У понеділок 1 лютого в Одесі підніметься сильний вітер, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження. Пориви досягнуть 15-25 метрів в секунду. Хвилі на узбережжі сягатимуть до 1,4 метра у висоту.

Крім вітру в Одесі цілий день йтиме дощ. Температура вночі трималася в районі 0-2 градусів тепла, вдень буде 6-8 тепла.

Наступні два дні в Одесі також будуть хмарними, проте без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень буде близько 3-9 °С зі знаком плюс.

У четвер і п'ятницю в місті буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Вночі похолодає до 1-3 °С тепла, вдень температура підніметься близько 3-7 °С вище нуля.

У суботу, 6 лютого, в Одесі різко похолодає. Буде хмарно. Синоптики прогнозують рясні опади у вигляді снігу, вітер буде помірний. Температура вночі становитиме -5 градусів, вдень не вище + 1 градус.

У неділю, 7 лютого, на зміну снігу прийдуть опади у вигляді дощу. Прогнозується помірний північно-східний вітер. До вечора вдарять морози, температура на градусниках покаже 5-6 градусів зі знаком мінус.

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