У перший день лютого одеські дороги скували затори

Фактично щоранку в Одесі спостерігаються автомобільні пробки і затори. Особливо це простежується вранці, в понеділок.

Так, 1 лютого рано вранці найбільша завантаженість була зафіксована на Миколаївській і Люстдорфській дорогах, в районі "Двох стовпів", Привозу, Пересипського моста і площі Толбухіна, передає Politeka.net.

Ситуація на дорогах показана на картах.

Зазначимо, що на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження через південний вітер, який посилиться до обіду. Пориви досягнуть 15-25 метрів в секунду. Хвилі на узбережжі сягатимуть до 1,4 метра у висоту.

Крім вітру в Одесі цілий день йтиме дощ. Температура вночі трималася в районі 0-2 градусів тепла, вдень буде 6-8 тепла.

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.

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