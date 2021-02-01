Цей вже дійсно останній?

В Одесі активісти відшукали ще один пам'ятник Володимиру Леніну

Про знахідку повідомили представники проекту "Декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.

І як з'ясувалося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували патріоти. Цього разу знайдена скульптура маленькому Володі, передає Politeka.net.

Вона знаходиться в оздоровчому центрі "Юний судноремонтник" на вулиці Констанді, 4.

Громадські працівники вже написали звернення на урядову гарячу лінію з вимогою знести пам'ятник. Також вони звернулися в Український інститут національної пам'яті, щоб прийняти рішення про демонтаж Леніна в інше місце. Проблему планують вирішити до весни цього року.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області демонтували один з найстійкіших пам'ятників Володимиру Леніну.

Йдеться про монумент радянському вождю в селі Калчева Болградського району Одеської області. Він був нарешті-таки демонтований 21 січня.

Через тиждень активісти повідомили, що в Одеській області ліквідували, як думали раніше, останній пам'ятник Леніну у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.

Нагадаємо, закон про деккомунізацію був прийнятий 21 травня 2015 року. Комунізм прирівняли до нацизму і було прийнято рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської і народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст і селищ.

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