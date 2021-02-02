Майже на цілий рік закриють рух для вантажного транспорту на одному з одеських мостів

Йдеться про Іванівський міст.

Так, з 1 лютого заборонено рух для вантажівок по вказаному мосту через незадовільний експлуатаційний стан. Про це йдеться в розпорядженні міськради, повідомляє прес-служба одеської мерії, передає Politeka.net

Об'їжджати міст водіям фур доведеться як мінімум до грудня.

Так, з 30 січня в Одесі перекриють рух по вулиці водопровідній близько Старосінної площі. Це пов'язано з другим етапом реконструкції Новощепного ряду.

До слова, зараз міст має безліч тріщин в несучих бетонних вузлах і навіть дірки в пішохідній частині. Одеси не раз викладали фотознімки поганого стану мосту.

Відомо, що у січні мерія виділила 9 млн гривень на розробку документації з реконструкції мосту. Іванівський шляхопровід побудували в 1967 році і жодного разу не проводили капремонт. Максимум що робили-міняли дорожнє покриття.

До цього ми повідомляли, що з 30 січня в Одесі перекрили рух по вулиці водопровідній близько Старосінної площі. Це пов'язано з другим етапом реконструкції Новощепного ряду.

Через ремонтні роботи вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів загального користування.

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