Після снігопаду двори і будинки в Одесі почала затоплювати тала вода
Так, до рятувальників звернулися жителі Малиновського району і повідомили, що їх двір буквально потонув у талій і дощовій воді, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС регіону.
Сигнал про допомогу надійшло до Служби порятунку " 101" 1 лютого о 15:20.
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Господарі приватного будинку по вулиці Радіальній попросили допомогти відкачати з їх двору і будинку талу воду. За допомогою 2-х мотопомп "Subaru" рятувальникам вдалося відкачати 1 м3 талої води.
Від ДСНС була задіяна 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
Раніше ми вже повідомляли, що сильний дощ і Танучий сніг затопили вулиці Одеси.
Так, у понеділок, 1 лютого на зміну снігопаду в Одесі пішов дощ і створив чимало проблем для пішоходів на вулицях міста.
Наприклад, на проспекті Гагаріна місцевим жителям довелося робити вибір між глибокими калюжами і заметами. Треба сказати, що глибина калюж перевищувала 10 см.
А перехрестя хімічної та промислової нагадував морський пейзаж. Води було так багато, що фактично пливли навіть вантажівки. Великий обсяг води не встигав проходити через колекторну систему, яка до того ж була забита.
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