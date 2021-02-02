Одеську область сколихнув злочин, який скоїли з особливою жорстокістю

Чоловік до смерті забив свого приятеля, а після вбивства відволок його труп на кладовищі і кинув. Про деталі розправи, яка сталася в селі Полянецьке Подільського району, розповів сайт Думська.

31 січня на місцевому кладовищі було знайдено тіло 37-річного чоловіка без видимих слідів насильницької смерті. Однак судмедекспертиза встановила, що причиною смерті, ймовірно, стала черепно-мозкова травма.

Поліція попрямувала на пошуки вбивці і незабаром його затримала.

До злочину виявився причетний 27-річний житель цього ж села. Він зізнався у скоєному і розповів, що 27 січня прийшов додому до односельця і побив його, завдаючи множинних ударів руками і ногами.

Після того, як жертва перестала подавати ознаки життя, зловмисник відволив тіло на кладовищі, де його і знайшли через кілька днів.

Тепер жителю Одеської області загрожує до 15 років в'язниці за умисне вбивство.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік жорстоко розправився з дружиною і намагався обдурити поліцейських.

Вбивство сталося в ніч з суботи на неділю в квартирі на Дальницькій, що в районі Молдаванки.

У поліцію зателефонував чоловік і заявив про смерть своєї дружини. Він розповів, що жінка нібито «сама впала». При цьому сам він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Прибулі на місце правоохоронці виявили труп 50-річної жінки з множинними тілесними ушкодженнями обличчя, гематомами нижніх і верхніх кінцівок, а також тулуба. При більш детальному огляді експерти виявили і ножове поранення в область спини.

Нагадаємо, що неадекват відкрив стрілянину посеред вулиці, є потерпілий: подробиці з Одеської області

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