Одеську область сколихнув злочин, який скоїли з особливою жорстокістю
Чоловік до смерті забив свого приятеля, а після вбивства відволок його труп на кладовищі і кинув. Про деталі розправи, яка сталася в селі Полянецьке Подільського району, розповів сайт
31 січня на місцевому кладовищі було знайдено тіло 37-річного чоловіка без видимих слідів насильницької смерті. Однак судмедекспертиза встановила, що причиною смерті, ймовірно, стала черепно-мозкова травма.
Поліція попрямувала на пошуки вбивці і незабаром його затримала.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
Обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "Знаєте, де я пропадав?"
Закриті похорони стиліста Пугачової і Кіркорова, вчинок Примадонни всіх шокував: з'явилися фото
Ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "Я взагалі не очікував!"
До злочину виявився причетний 27-річний житель цього ж села. Він зізнався у скоєному і розповів, що 27 січня прийшов додому до односельця і побив його, завдаючи множинних ударів руками і ногами.
Після того, як жертва перестала подавати ознаки життя, зловмисник відволив тіло на кладовищі, де його і знайшли через кілька днів.
Тепер жителю Одеської області загрожує до 15 років в'язниці за умисне вбивство.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік жорстоко розправився з дружиною і намагався обдурити поліцейських.
Вбивство сталося в ніч з суботи на неділю в квартирі на Дальницькій, що в районі Молдаванки.
У поліцію зателефонував чоловік і заявив про смерть своєї дружини. Він розповів, що жінка нібито «сама впала». При цьому сам він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Прибулі на місце правоохоронці виявили труп 50-річної жінки з множинними тілесними ушкодженнями обличчя, гематомами нижніх і верхніх кінцівок, а також тулуба. При більш детальному огляді експерти виявили і ножове поранення в область спини.
Нагадаємо, що неадекват відкрив стрілянину посеред вулиці, є потерпілий: подробиці з Одеської області
Як повідомляла Politeka, в Одесі Підлітки напали на пункт обігріву і почали погрожувати генералом: відео розборок
Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."