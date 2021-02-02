Місцеві стверджують, що таке не вперше

У мережі показали "героя парковки" , який створив проблеми швидкої допомоги

Інцидент трапився ввечері на житловому масиві «Райдужний».

Відео розмістили в місцевій публіці «Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Геній парковки в Райдужному. Кажуть, він не перший раз на цьому місці", - наголошується в публікації.

На кадрах можна побачити білий автомобіль Фольксваген Пассат, який припаркувався біля самої парадної, в результаті через нього не змогла виїхати швидка допомога, яка приїхала на виклик. Лише великими зусиллями водієві спецмашини вдалося виїхати, не зачепивши іномарку.

"Господар машини думає, що він класно поставив своїй автомобіль», - обурюються люди за кадром, показавши, як виглядає іномарка автохама.

Користувачі в соцмережах коментують побачене.

«А можна було б і терануть, щоб на майбутнє було якщо там звичайно не до них швидка приїжджала»,

"Так ніби, в райдужному вже знайшли геніальний спосіб боротьби з автохамами. Екскрементів-то там на всіх вистачить))»,

"Номери київські. Машина, схоже, Службова. Говорити там ні з ким»,

"Киньте цеглу в лобове скло, більше не поставити, 100%", - пишуть в мережі.

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