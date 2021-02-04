Людям потрібно остерігатися посліду під час їх польоту

В останні дні одесити спостерігають навалу шпаків у місті

Відповідними кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Тисячі птахів з криками літають над центром Одеси. Дійшло до того, що городянам потрібно остерігатися посліду, коли пролітає величезна зграя шпаків.

"Обережно, в центрі бомбардування«,- йдеться в публікації телеграм-каналу "Одеса-Інфо".

На кадрах можна побачити, як безліч птахів заполонили всі дерева, дахи та алеї міста.

"Головне, не потрапити під обстріл», - кажуть очевидці.

У той же час орнітологи відзначають, що шпак – розумний птах і може роками повертатися туди, де сподобалося зимувати. Через аномально теплу осінь і початок грудня вони не полетіли на зимівлю, вважаючи за краще годуватися на звалищах і полях. А морози і снігопади змусили їх направлятися в міста, де тепло і багато їжі.

Зараз птахи харчуються на сміттєвих звалищах, в контейнерах, поїдають ягоди софори. Шпаки полетять, коли на полях розтане сніг.

Раніше ми повідомляли, метеорологи розповіли, які погодні сюрпризи принесе жителям Одеси останній місяць зими.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, найтепліша погода спостерігатиметься на початку лютого. В деякі дні повітря прогріється до + 9 градусів. А ось далі жителів очікує зниження температури.

За даними сайту gismeteo.ua, вже 6 і 7 лютого Одесу знову вкриє снігом, а на зміну йому прийде дощ.

Також снігових опадів варто очікувати 16 і 17 лютого.

Починаючи з 10 лютого в Одесі похолодає, вночі буде до -6 градусів, вдень трохи вище 0.

Нагадаємо, що до Одеси знову прийдуть морози зі снігом: названо дати, коли очікувати погодного удару

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