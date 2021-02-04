У мережі продемонстрували, як виглядає центр Одеси через тиждень після снігової бурі

Фотографії оприлюднили журналісти місцевого видання 048.ua.

Нагадаємо, що 27 січня на Одесу обрушилася негода: сильний вітер і обмерзання повалили близько тисячі дерев, порвали дроти, а снігопад і ожеледь призвели до того, що ходити по вулицях було неможливо і небезпечно.

У мерії запевняли, що одеські комунальники не покладаючи рук ліквідували наслідки негоди: розпилювали і прибирали дерева, що впали, і гілки, чистили дороги і тротуари від снігу.

І ось через тиждень після розгулу стихії кореспонденти вирішили прогулятися по центру Одеси, вірніше пройтися трохи далі від Дерибасівської і Приморського бульвару і подивитися, як йдуть справи на вулицях.

Наприклад, на вулиці Базарній кут вулиці Канатна на дереві ледве тримається величезна гілка, яка створює аварійну ситуацію, вона може впасти в будь-який момент. Також на тротуарі багато не прибраних гілок.

На вулиці Успенській схожа ситуація.

Також багато гілок зібралося на узбіччях доріг, вони валяються упереміш з тануючим снігом і створюють неприємну картину.

А тим часом синоптики повідомляють, що в суботу, 6 лютого, в Одесі різко похолодає. Буде хмарно. Прогнозуються рясні опади у вигляді снігу, вітер буде помірний. Температура вночі становитиме -5 градусів, вдень не вище + 1 градус.

У неділю, 7 лютого, на зміну снігу прийдуть опади у вигляді дощу. Прогнозується помірний північно-східний вітер. До вечора вдарять морози, температура на градусниках покаже 5-6 градусів зі знаком мінус.

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