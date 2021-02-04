У мережі відреагували на скарги деяких одеситів на недотримання закону про перехід сфери послуг на державну мову

З 16 січня українська мова стала основною мовою у сфері послуг в країні. Незважаючи на те, що практично всі компанії перейшли на цю норму, жителі Одеської області направили 22 скарги на порушення цього Закону. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Фейсбук, передавати Politeka.net

Він звернув увагу, що Одеська область опинилася на третьому місці за кількістю скарг.

Всього станом на 1 лютого Секретаріат мовного омбудсмена отримав 407 скарг і звернень. Найбільше скаржаться мешканці Києва та Київської області (210), а також Львівщини (28).

Користувачі в соцмережах, які переважно жителі Одеси та області, почали коментувати доноси в соцмережах.

«Шістірки. Донощики. В який час живемо?»,

"Ну в Одесі це зрозуміло. Понаїхало стукачів і стукають, їм за це платять.А ось у Львові чим не задоволені, там тільки мовою і говорять?»,

"Мені подобається обслуговування в магазинах українською мовою!!!»,

««Одеса говорить на одеському»,

"Неправда, в магазинах перша фраза українською, потім мовою покупця, досвідчені продавці звертаються тією мовою, на яку Ви»,

"Цікаво знати хто ображається. То хто в Одесі прожив пару років приїхав з інших регіонів" «" в Одесі завжди говорили як зручно і ніхто не скаржився на мову і всі розуміли один одного. Інакше ніколи не буде, цього не змінити. Це незручно тільки тим, кому це вигідно", - пишуть в мережі.

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