В Одесі іноземець цинічно пограбував 20-річну дівчину

Подія трапилася днями на Старосінній площі біля залізничного вокзалу. Детальніше про це розповідається на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Коли молода дівчина впала, послизнувшись на льоду, чоловік спочатку подав їй руку, а потім несподівано вдарив її в обличчя і відібрав мобільний телефон.

Постраждала звернулася за допомогою в поліцію і незабаром зловмисника затримали.

Ним виявився 21-річний громадянин сусідньої держави. У бесіді з правоохоронцями він розповів, що продав вкрадений телефон з рук і отримав за нього близько шести тисяч гривень. Ці гроші він вирішив пропити з друзьми в барі.

Наразі іноземця відправили до СІЗО, йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Місцезнаходження вкраденого телефону встановлюється.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.

Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.

Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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