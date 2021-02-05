В Одесі іноземець цинічно пограбував 20-річну дівчину
Подія трапилася днями на Старосінній площі біля залізничного вокзалу. Детальніше про це розповідається на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
Коли молода дівчина впала, послизнувшись на льоду, чоловік спочатку подав їй руку, а потім несподівано вдарив її в обличчя і відібрав мобільний телефон.
Постраждала звернулася за допомогою в поліцію і незабаром зловмисника затримали.
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Ним виявився 21-річний громадянин сусідньої держави. У бесіді з правоохоронцями він розповів, що продав вкрадений телефон з рук і отримав за нього близько шести тисяч гривень. Ці гроші він вирішив пропити з друзьми в барі.
Наразі іноземця відправили до СІЗО, йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
Місцезнаходження вкраденого телефону встановлюється.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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