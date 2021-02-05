В Одесі в руки поліцейських потрапила чергова "Сонька-Золота ручка"
Жертвами молодої злодійки, якій всього 21 рік, переважно ставали літні люди, не здатні в разі викриття дати відсіч.
Як розповіли в прес-службі ГУНП, вона непомітно витягувала у пенсіонерів мобільні телефони, які згодом продавала, а виручені таким нечистим способом гроші, витрачала на власні потреби, передає Politeka.net
Промишляла ловка злодійка в міському транспорті, магазинах та інших громадських місцях.
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Зловмисницю поліцейські викрили і при затриманні вилучили у неї смартфон однієї з постраждалих.
Тепер молодій дівчині світить 5 років в'язниці за грабіж.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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