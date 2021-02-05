Десятки пасажирів втратили свої документи в громадському транспорті Одеси

Так, комунальники з "Одесміськелектротранс" знайшли 26 документів в салонах трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляється на офіційній сторінці підприємства в Фейсбук , передавати Politeka.net

Для того, щоб отримати їх, слід звернутися в Інформаційний центр підприємства за адресою: вулиця Водопровідна, 1.

Звертається увага, щоінфоцентр працює з Понеділка по суботу з 8:00 до 20:00, у неділю - до 15:00.

Список загублених документів виглядає наступним чином:

1. Пенсійне посвідчення (Дорошенко Максим Леонідович);

2. Пенсійне посвідчення (Васюк Людмила Іванівна);

3. Пенсійне посвідчення (Трач Афанасій Тимофійович);

4. Пенсійне посвідчення (Чебан Валентина Андріївна);

5. Паспорт (Курилко Ігор В'ячеславович);

6. Посвідчення на пільги для дітей з багатодітної сім'ї (Івохненко Карина Олександрівна);

7. Тимчасова довідка за відсутності посвідчення (Кошелап Валерій Ігорович);

8. Довідка-пенсійне посвідчення (Олександр Володимирович 1958 року народження);

9. Свідоцтво ветеранів війни-учасників бойових дій (Дедул Тамара Олегівна);

10. Спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті (Кучеренко Зінаїда Іванівна);

11. Свідоцтво учасника бойових дій (Галамага Анатолій Григорович);

12. Свідоцтво особи з інвалідністю (Оніщук Анастасія Сергіївна);

13. Свідоцтво для дітей з багатодітної сім'ї (Прошак Станіслав Віталійович);

14. Пенсійне посвідчення (Чулкова Надія Лазарівна);

15. Пенсійне посвідчення (Кулакова Ольга Володимирівна);

16. Паспорт (Панченко Андрій Владиславович);

17 .Паспорт (Рудик Сергій Васильович);

18. Учнівський квиток (Фомічов Рустам);

19. Свідоцтво ветеранів військової служби (Дудка Борис Олексійович).

20. Свідоцтво учасників бойових дій (Нац.гвардії України) (Маслієв Ілля Вадимович);

21. Пенсійне посвідчення (Асауляк Микола Борисович);

22. Пенсійне посвідчення (Кузора Микола Іванович);

23. Пенсійне посвідчення (племінниця Ольга Володимирівна);

24. Свідоцтво на пільги для багатодітних сімей ( Колеснікова Анастасія Андріївна / Колеснікова Єлизавета Андріївна / Колесніков Володимир Андрійович);

25. Студентський квиток (Джебженяк Олена Володимирівна);

26. Довідка "про соціальний захист дітей війни "(Буненкова Лідія Андріївна)

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