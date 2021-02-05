Десятки пасажирів втратили свої документи в громадському транспорті Одеси
Так, комунальники з "Одесміськелектротранс" знайшли 26 документів в салонах трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляється на офіційній сторінці підприємства в
Для того, щоб отримати їх, слід звернутися в Інформаційний центр підприємства за адресою: вулиця Водопровідна, 1.
Звертається увага, щоінфоцентр працює з Понеділка по суботу з 8:00 до 20:00, у неділю - до 15:00.
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Список загублених документів виглядає наступним чином:
1. Пенсійне посвідчення (Дорошенко Максим Леонідович);
2. Пенсійне посвідчення (Васюк Людмила Іванівна);
3. Пенсійне посвідчення (Трач Афанасій Тимофійович);
4. Пенсійне посвідчення (Чебан Валентина Андріївна);
5. Паспорт (Курилко Ігор В'ячеславович);
6. Посвідчення на пільги для дітей з багатодітної сім'ї (Івохненко Карина Олександрівна);
7. Тимчасова довідка за відсутності посвідчення (Кошелап Валерій Ігорович);
8. Довідка-пенсійне посвідчення (Олександр Володимирович 1958 року народження);
9. Свідоцтво ветеранів війни-учасників бойових дій (Дедул Тамара Олегівна);
10. Спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті (Кучеренко Зінаїда Іванівна);
11. Свідоцтво учасника бойових дій (Галамага Анатолій Григорович);
12. Свідоцтво особи з інвалідністю (Оніщук Анастасія Сергіївна);
13. Свідоцтво для дітей з багатодітної сім'ї (Прошак Станіслав Віталійович);
14. Пенсійне посвідчення (Чулкова Надія Лазарівна);
15. Пенсійне посвідчення (Кулакова Ольга Володимирівна);
16. Паспорт (Панченко Андрій Владиславович);
17 .Паспорт (Рудик Сергій Васильович);
18. Учнівський квиток (Фомічов Рустам);
19. Свідоцтво ветеранів військової служби (Дудка Борис Олексійович).
20. Свідоцтво учасників бойових дій (Нац.гвардії України) (Маслієв Ілля Вадимович);
21. Пенсійне посвідчення (Асауляк Микола Борисович);
22. Пенсійне посвідчення (Кузора Микола Іванович);
23. Пенсійне посвідчення (племінниця Ольга Володимирівна);
24. Свідоцтво на пільги для багатодітних сімей ( Колеснікова Анастасія Андріївна / Колеснікова Єлизавета Андріївна / Колесніков Володимир Андрійович);
25. Студентський квиток (Джебженяк Олена Володимирівна);
26. Довідка "про соціальний захист дітей війни "(Буненкова Лідія Андріївна)
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