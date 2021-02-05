Одеситам вже не знадобляться паперові трудові книжки

У п'ятницю 5 лютого депутати Верховної Ради ухвалили новий закон про їх скасування на користь електронних. За прийняття законопроекту віддали свої голоси 265 парламентаріїв, повідомляє видання РБК-Україна .

Передбачається, що перехідний період займе п'ять років. За цей час всі дані про роботу людини повинні бути перенесені з паперових трудових книжок до Державного реєстру відомостей.

Під час перехідного періоду дозволяється використовувати як паперову «трудову», так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Тепер дані про роботу вносяться працівником і роботодавцем щодо накладення кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок і т.д. після цього роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під розпис.

Також завдяки новому законопроекту вводиться можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за людиною права відстрочки виходу на пенсію. При цьому у разі перенесення призначення пенсії та продовження трудового стажу, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5-0,75%.

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