У центрі Одеси сталася пожежа під час якої загинула жінка
Як уточнили в ДСНС, о 22: 42 в службу порятунку повідомили про задимлення під'їзду, пожежники прибули через 5 хвилин.
Виявилося, що пожежа в квартирі на першому поверсі, під час гасіння рятувальники виявили жінку похилого віку, вона була вже мертва.
Причиною пожежі, кажуть У ДСНС, швидше за все був обігрівач.
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