У центрі Одеси сталася пожежа під час якої загинула жінка

Як уточнили в ДСНС, о 22: 42 в службу порятунку повідомили про задимлення під'їзду, пожежники прибули через 5 хвилин.

Виявилося, що пожежа в квартирі на першому поверсі, під час гасіння рятувальники виявили жінку похилого віку, вона була вже мертва.

Причиною пожежі, кажуть У ДСНС, швидше за все був обігрівач.

До слова, в Одесі розшукують хлопчика.

Батьки звернулися за допомогою в поліцію, коли їх неповнолітній син не повернувся вчасно додому.

11-річний Паша не повернувся зі школи. Хлопчик був одягнений в чорну куртку, сині джинси і сіру шапку.

З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 або за спецлінією "102".

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