Погода в Одесі та області на початку тижня різко погіршитися, у зв'язку з цим оголошено штормове попередження

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 8 лютого, очікується крижаний дощ зі снігом, налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледиця, місцями хуртовина, передає Politeka.net.

Вітер підніметься до 18 метрів в секунду. Вночі та вранці в Одеському регіоні очікується туман і обмеження видимості до 200-500 метрів.

По Одеській області вранці можлива хуртовина, вдень невеликий дощ, на півночі — дощ і мокрий сніг. Температура повітря вдень 8-13 тепла (на півночі від 1 морозу до 4 вище нуля). Вітер східний, вдень південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

На автошляхах області видимість 1-2 км, вранці місцями туман, видимість 500-100 м.місцями ожеледиця.

Одеситів і жителів області попередили, що під час негоди без потреби не ходити по вулиці, а також не виїжджати на автомобілі.

У поліції закликали городян залишатися пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач. Також краще не паркувати свої автомобілі вздовж доріг, тому що вони ускладнюють роботу снігоприбиральної техніки.

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