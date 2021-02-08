З дому краще не виходити!

У понеділок, 8 лютого, Одесу скувала ожеледь

Дороги і тротуари вкрилися крижаною кіркою і практично перетворилися на ковзанку. Місцеві жителі активно діляться кадрами в соцмережах, на яких показано, наскільки слизько на дорогах, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У мерії навіть закликали городян без потреби не ходити по вулиці, а також не виїжджати на особистому автомобілі.

Відзначимо, що в разі непередбаченої ситуації місцеві жителі можуть звернутися за допомогою за такими номерами:

– Державна служба України з надзвичайних ситуацій-101;

- Цілодобова медична швидка допомога-103;

- Викликати патруль – 102;

- Оперативний Міський центр "Швидка Комунальна допомога" - 15-01.

Водночас синоптики прогнозували погіршення погодних умов на початок тижня. У регіоні навіть було оголошено штормове попередження.

Так, у понеділок, 8 лютого, очікується крижаний дощ зі снігом, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, місцями хуртовина.

Вітер підніметься до 18 метрів в секунду. Вночі та вранці в Одеському регіоні очікується туман і обмеження видимості до 200-500 метрів.

По Одеській області вранці можлива хуртовина, вдень невеликий дощ, на півночі — дощ і мокрий сніг. Температура повітря вдень 8-13 тепла (на півночі від 1 морозу до 4 вище нуля). Вітер східний, вдень південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

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