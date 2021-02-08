В Одесі поліція і родичі шукають безслідно зниклого 16-річного хлопця з рудим волоссям і веснянками на обличчі
Як повідомили в прес - службі регіонального ГУНП, в розшук оголошений Занділов Семена Сергійовича, 2005 року народження, передавати Politeka.net
За даними правоохоронців, юний одесит вийшов з дому близько третьої години 6 лютого і відтоді про нього нічого не відомо.
Прикмети неповнолітнього: на вигляд 16 років, зріст близько 128 см, худорлявої статури, руде коротке волосся, очі карі.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "З моїми улюбленими..."
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорну шапку, чорну куртку, сорочку в сіро-червону клітку, темно-сині штани і чорні чоботи.
"Всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопця, просять повідомити в територіальний відділ поліції за телефонами: 094 - 997 - 65 - 30; (048) 723 - 44 - 56 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області немовля померло в машині швидкої допомоги, яка застрала в заметах снігу.
Трагедія трапилася в с. Нові Шомполи.
Пологи довелося приймати співмешканцю жінки, якого по телефону консультував фельдшер.Але дитина не вижила-захлинулася навколоплідними водами, коли жінку доставили в лікарню, рятувати малюка було вже пізно.Зараз породілля в медустанові, їй 24 роки, це її другі пологи.
Вона була на 35-му тижні вагітності і живе в райцентрі, де є лікарня, але перед самою негодою поїхала до співмешканця в Нові Шомполи.
Нагадаємо, що 15-річну дівчинку застукали за нехорошим заняттям на зупинці під Одесою: що вона накоїла
Як повідомляла Politeka, батьки божеволіють: в Одесі розшукують 11-річного Пашу, який досі не повернувся зі школи, деталі
Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."