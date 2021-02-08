В Одесі поліція і родичі шукають безслідно зниклого 16-річного хлопця з рудим волоссям і веснянками на обличчі

Як повідомили в прес - службі регіонального ГУНП, в розшук оголошений Занділов Семена Сергійовича, 2005 року народження, передавати Politeka.net

За даними правоохоронців, юний одесит вийшов з дому близько третьої години 6 лютого і відтоді про нього нічого не відомо.

Прикмети неповнолітнього: на вигляд 16 років, зріст близько 128 см, худорлявої статури, руде коротке волосся, очі карі.

В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорну шапку, чорну куртку, сорочку в сіро-червону клітку, темно-сині штани і чорні чоботи.

"Всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопця, просять повідомити в територіальний відділ поліції за телефонами: 094 - 997 - 65 - 30; (048) 723 - 44 - 56 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області немовля померло в машині швидкої допомоги, яка застрала в заметах снігу.

Трагедія трапилася в с. Нові Шомполи.

Пологи довелося приймати співмешканцю жінки, якого по телефону консультував фельдшер.Але дитина не вижила-захлинулася навколоплідними водами, коли жінку доставили в лікарню, рятувати малюка було вже пізно.Зараз породілля в медустанові, їй 24 роки, це її другі пологи.

Вона була на 35-му тижні вагітності і живе в райцентрі, де є лікарня, але перед самою негодою поїхала до співмешканця в Нові Шомполи.

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