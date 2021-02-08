Моторошні погодні умови паралізували не тільки переміщення пішоходів і автомобілів, а й авіатранспорт

У понеділок, 8 лютого через негоду в Одеському аеропорту скасували деякі міжнародні рейси, а кілька літаків затримуються. Така інформація з'явилася на онлайн-табло аеропорту, передає Politeka.net

Так, аеропорт не зміг прийняти рейси з Тель-Авіва і Стамбула. Відправлення та прибуття літаків з Борисполя затримуються. Коли їх відновлять-невідомо.

За даними метеостанції "Аеропорт-Одеса" злітно-посадкова смуга покрита льодом. Над аеропортом слабка намерзаюча мряка, серпанок. Суцільна хмарність на висоті 122 м.пориви вітру до 13 м/с. протягом найближчих 2 годин суттєвих змін погодних умов не очікується.

Раніше ми вже писали, що деякі заповзятливі таксисти скористалися непростою ситуацією і задерли ціни в два рази через ожеледицю. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Коротко про погоду вранці, деякі таксі роблять націнку + 100% і чекати доводиться до 30 хвилин», - йдеться в публікації.

Сьогодні один рейс з Черемушок в центр обійдеться в 270-320 грн.

Дістатися з селища Котовського в центр деякі служби пропонують за 300-350 грн.

Таїрова-центр-мінімальний тариф - 300 грн. Максимальний-400.

А тим часом синоптики розповіли, що негода в Одесі протримається добу - сніг з дощем перейде в дощ.

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