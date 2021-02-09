Одеські чиновники попалися на земельній афері
Їх викрили співробітники СБУ, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу відомства.
Співробітники одеської мерії, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції та Держгеокадастру, а також приватні забудовники брали участь в афері з незаконним відведенням землі під будівництво.
Йдеться про земельну ділянку площею в 4 гектари.
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"Чиновники незаконно переоформили право власності на земельну ділянку державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, – розповіли в СБУ.
На даний момент там вже йде будівництво, хоча судом накладено арешт на роботу.
У відомстві зазначили, що це не перша афера з землею за однією і тією ж схемою. Вже проведено 20 перевірок.
До цього ми повідомляли про дві масштабні афери через Інтернет.
У першому випадку жертвою шахраїв став 50-річний чоловік, який проживає в селі Мирне. Він замовив на одному з сайтів добрива і заплатив за них більше мільйона гривень передоплати, але товар так і не отримав.
Інший випадок-34-річна мешканка села Петрове хотіла придбай через Інтернет автомобіль з Європи та перерахувала на рахунок невідомого понад сто тисяч гривень передоплати. Замовленого транспорту ошукана жінка так і не дочекалася.
За всіма зареєстрованими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтею за шахрайство.
Нагадаємо, що одеситам вішають борги в десятки тисяч і блокують рахунки, кому потрібно поспішити.
Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.
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