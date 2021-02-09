На одеських вулицях нападають на людей і силою відбирають у них смартфони

Про один з випадків, який трапився днями в центрі Одеси, розповіли в поліції, передає Politeka.net

Так, двоє чоловіків підійшли до 35-річного одесита на вулиці Канатній. Один з грабіжників кілька разів вдарив жертву кулаком в обличчя, а інший відібрав мобільний телефон. Після цього вони зникли, а потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Незабаром зловмисників затримали. Ними виявилися 21 і 32-річний одесити. Затриманим повідомили про підозру за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України та помістили під варту. Тепер чоловікам загрожує до шести років в'язниці.



До цього ми повідомляли про дві масштабні афери через Інтернет.

У першому випадку жертвою шахраїв став 50-річний чоловік, який проживає в селі Мирне. Він замовив на одному з сайтів добрива і заплатив за них більше мільйона гривень передоплати, але товар так і не отримав.

Інший випадок-34-річна мешканка села Петрове хотіла придбай через Інтернет автомобіль з Європи та перерахувала на рахунок невідомого понад сто тисяч гривень передоплати. Замовленого транспорту ошукана жінка так і не дочекалася.

За всіма зареєстрованими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтею за шахрайство.

Нагадаємо, що одеситам вішають борги в десятки тисяч і блокують рахунки, кому потрібно поспішити.

Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.

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