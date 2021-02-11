Чому він лежав посеред проїжджої частини?

В Одеській області водій на іномарці переїхав лежачого на проїжджій частині чоловіка

Подія з трагічними наслідками трапилася близько 18 години на автобусній станції в селі Іванівка. Подробиці повідомили в прес - службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля Toyota не помітив лежачого на дорозі 45-річного пішохода і збив його.

Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Чому він лежав посеред проїжджої частини-на даний момент невідомо. Однак водій в своє виправдання повідомив, що через погане освітлення пішохода просто не було видно.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини аварії.

Раніше ми повідомляли, що сім'я з дітьми, що їхала на курорт, потрапила в аварію на трасі Одеса-Рені.

ДТП сталося приблизно о 11 годині біля селища Суворове в Ізмаїльському районі.

Водій з дружиною і двома неповнолітніми дітьми їхали з Одеси на гірськолижний курорт в Болгарію.

На під'їзді до Суворово чоловік, порушуючи ПДР, вирішив здійснити обгін на повороті, але не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де його іномарка перекинувся на дах.

За великою випадковістю, аварія обійшлася без постраждалих.

На місце події викликали Евакуатор, після чого сім'я вирушила назад до Одеси.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео

Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.