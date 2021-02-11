Неймовірною жорстокістю відзначився один з Шкуродерів в Одеській області

Невідомий прибив цвяхами кота до дерев'яного хреста. Це сталося в одному з населених пунктів Подільського району, розповіли в прес-службі поліції, передає Politeka.net

Моторошну картину побачила одна з місцевих мешканок і викликала поліцію.

Прибулі правоохоронці виявили посеред вулиці дерев'яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

Наразі вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Раніше ми повідомляли, що обурені бездіяльністю правоохоронців зоозахисники вийшли на мітинг в Одесі, їх підтримали прості жителі.

У п'ятницю, 5 лютого, близько сотні людей влаштували пікет під стінами Головного управління Нацполіції Одеської області, що на єврейській, 12.

Мітингувальники вимагають більш ретельного розслідування у справах про жорстоке поводження з тваринами, а також карати Шкуродерів, які знищують і калічать тварин.

За словами одеситів, вони регулярно стикаються з проблемою, коли поліція не реагує на дзвінки, пов'язані зі злочинами проти братів наших менших.

"Від вбивства тварини до вбивства людини один крок", - свідчить одне з гасел в руках пікетниці.

Нагадаємо, що на зупинці іномарка переїхала пішохода, кадри трагедії в Одеській області: "не побачив у темряві"

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