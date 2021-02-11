Шахраї використовують все більш хитрі способи обману, щоб виманити гроші у людей

Так, останнім часом на вудку аферистів потрапляють люди, які гаряче бажають знайти роботу. Про схему шахрайства в працевлаштуванні розповіла Єлизавета Бугаєва у відомому пабліку "чорний список Одеса", тим самим попередивши інших людей, передає Politeka.net

Так, одеситка, яка шукала роботу через Інтернет повідомила, як попалася на вудку аферистки, якій вона заплатила близько тисячі гривень, а в результаті залишилася без грошей. Дівчина хотіла знайти роботу на дому без зайвого клопоту, при цьому заявлена зарплата на цю вакансію виявилася вище середньоринкової, близько 20 тисяч гривень на місяць. Але для того, щоб пройти навчання, потрібно було сплатити внесок у розмірі 950 тисяч гривень. Природно, після того , як казана сума була заплачена, роботодавець зникла і зв'язок з нею відновити неможливо.

"Здрастуйте! Шахрайка 5167 8031 2272 3286 її номер картки. Оплатила 950 грн за так звану роботу в Інтернеті "Зарабаток на завданнях" обдурила і поставила в чорний список!!!"",- написала вона.

Користувачі в соцмережах не пройшли повз і почали коментувати.

"Максимум, що ви можете зробити: прийти в банк і написати заяву, щоб вам повернули гроші (скасували переказ коштів з карти на карту). Тільки не вказуйте правду, чому хочете скасувати транзакцію. Напишіть, що переводили одній людині, але помилилися цифрою і перевели не туди. Може допоможе»,

"Взагалі моя перша думка була" ось автор поста дурна " і тд. Потім подумав, попередила про всяк випадок таких же наївних, сміливо і не анонімно. Молодець. По залишку видно, що останні гроші на картяр людини насправді»,

"Ну невже ще хтось ведеться на це? Ніколи нікому не платіть за роботу! Якщо роботодавець зацікавлений, він ніколи не буде вимагати грошей. Ви працюєте щоб гроші заробляти. А тут у вас ще роботи немає, але вже ви вже свої гроші віддали»,

"Люди, робота-це коли платять вам! А коли Вам пропонують заплатити за роботу - це кидалово», - пишуть в мережі.

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