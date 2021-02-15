Сувора зимова погода збережеться в Одесі протягом усього тижня

Метеорологи повідомили, що зараз Одеський регіон, як і всю Україну в цілому зайняв антициклон, який приніс з собою ультраполярний холод, сильний вітер і морози, передає Politeka.net

В середині тижня через Одесу пройде циклон. На один день в місті потеплішає, але морози з Арктики швидко повернуться і залишаться як мінімум до кінця тижня.

За даними Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, на Стрітення в Одесі малоймовірні опади, правда автомобілістам варто поводитися дуже обережно, тому що дороги міста покриються ожеледицею.

Вітер північно-західний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 5-10 °С морозу, вдень-0-5 °С зі знаком мінус.

У вівторок, 16 лютого, в Одесі ще більше похолодає. Небо над містом буде ясним. Опадів не передбачається. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 °С морозу, вдень буде близько 5-10 °С зі знаком мінус.

У середу, 17 лютого, збережуться сильні морози, але ввечері температура повітря почне рости. Погода буде як і раніше ясною, без опадів. У другій половині дня Помірний вітер почне дути з півдня.

Температура повітря вночі-10-12°, вдень 4-6° морозу.

У четвер, 18 лютого, Одесу затягне хмарами і в місті піде невеликий сніг.

Вперше за тиждень температура на градуснику підніметься вище нуля. Також у другій половині дня поривчастий вітер змінить свій напрямок і почне дути з півночі. Температура вночі становитиме 3 градуси морозу, вдень підніметься до + 2.

У п'ятницю 19 лютого з новим антициклоном з Арктики в місто повернуться морози. Вітер змінних напрямків, 15-18 метрів в секунду. Вночі похолодає до 10-15 °С нижче нуля, вдень температура підніметься близько 3-8 °С морозу. Опадів у цей день синоптики не обіцяють.

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