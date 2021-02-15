В Одесі 14-річний хлопчик постраждав в результаті вибуху петарди
Подія трапилася в неділю вдень 14 лютого. Про це пише місцевий сайт "
За інформацією видання, підліток У себе вдома в Сабанском провулку намагався розпиляти петарду, в результаті чого вона здетонувала у хлопчика в руках.
Потерпілий був госпіталізований в Одеську обласну дитячу лікарню У нього були відірвані нігтьові фаланги на трьох пальцях лівої руки.
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Одесити почали коментувати подію в мережі.
"Сумний випадок", "Слабоумство і відвага", " Все це реально, на жаль. Потужна петарда, швидше до взрывпакету вже ближче, плюс пиляв на столі, і при вибуху вся енергія не розсіялася рівномірно на всі боки, а від столу попрямувала в одну сторону, а там рука ... ось спрямованим вибухом і постраждали пальці",
"У 14 років хоч щось та має вже бути в черепній коробочці",- пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що в одеській квартирі на селищі Таїрова 10-річного хлопчика знайшли в петлі.
Страшну картину побачила мати, коли повернулася додому - її син висів на двері кімнати. Сім'я проживала в одній з квартир на проспекті Академіка Глушка.
Як розповіли сусіди, в той фатальний вечір, 11 лютого, мати хлопчика залишила сина вдома одного, а коли повернулася то побачила його в петлі.
Відомо, що жінка працює в шкільній їдальні, сім'я неповна, хлопчик живе без батька.
Також ми писали, що в одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей. Це сталося в селі Червона Коса Білгород-Дністровського району.
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