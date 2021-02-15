Все в море біжить

У мережі показали, як в Одесі зливають каналізацію прямо в море

Скидання нечистот помітили на пляжі в Аркадії, в неділю, 14 лютого. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса як вона є", показавши відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Як в Аркадії каналізацію в море зливають...» ,- йдеться у підписі.

На кадрах можна побачити, як брудна вода з неприємним запахом виливалася прямо з бетонних укріплень набережної.

Користувачі в мережі вже відреагували на побачене різними коментарями. Ось що вони пишуть.

«Красивий куточок Одеси в короткий час перетворили в самий незатишний район міста...»,

"Це жесть просто, сказати можна одне-Довіряй справам", "Яке місце, такі і стоки»,

«А потім кажуть, що в Аркадії море чисте»,

«А люди купаються захлинаючись»,

«У Чорноморці також, все в морі біжить»,

"Не дарма вся Аркадія г * * ном смердить" «" це звичайно дуже сумно, поки ми мовчимо все море у відходах буде», - пишуть в мережі.

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