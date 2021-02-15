В Одесі на селищі Котовського молода дівчина вкрала у продавця смартфон, поки він спав за прилавком

Момент крадіжки потрапив на камери спостереження. Відео оприлюднили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Потерпілий просить допомоги небайдужих людей у пошуках злодійки, яка вкрала у нього телефон.

«У мене вчора вкрали телефон. є відео злодійки, зайшла в магазин і вийшла з телефоном.. я заснув за прилавком», - розповів продавець.

Користувачі Мережі почали обговорювати інцидент, коментарі були вельми неприємними. В основному одесити засуджували молоду людину, за її недбале ставлення до роботи.

«Спасти треба вдома, а на роботі працювати. Тепер доведеться працювати на новий телефон".

"Роботяга, сам клюнув носом. Я вважаю, що це заслужено, не потрібно спати на роботі»,

"Такого лоха і не гріх нагріти»,

"Вона переживала, щоб виспався, тихенько крала»,

"Добре відбувся, треба було ще й ноут забрати. Недбале ставлення до роботи каране", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік розправився зі своїм колегою і викинув його тіло в лісі.

Його труп виявили 13 лютого в лісосмузі, розташованій в 300 метрах від переїзду і автодороги в селі Барабой Овідіопольського району.

Поліція встановила, що 55-річний загиблий був з міста Южне. Він попросив 32-річного жителя Теплодара, з яким працював на одному підприємстві, відвезти його в Болград для покупки автомобіля. Той охоче погодився, проте по дорозі між чоловіками спалахнула сварка, один з яких дістав металевий дріт і почав душити свою жертву.

Після того, як тіло перестало подавати ознаки життя, вбивця викинув його в лісосмузі і забрав собі гроші в сумі 110 доларів і 50 тисяч гривень.

Поліція вже затримала підозрюваного. Тепер йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

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