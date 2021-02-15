У Чорному морі і причорноморських лиманах забороняється вилов камбали (глоси)
Заборона почала діяти з 15 лютого і триватиме до 30 квітня. Про це
Справа в тому, що зараз починається нерест цієї риби і тому будуть заборонені промисловий і аматорський вилов.
Штраф за одну камбалу становить 850 грн.
Уточнюється, що заборона стосується ділянки від Старостамбульського гирла до Бєлгородського каналу включно і на 10 км в глиб Чорного моря. Заборона встановлена з метою збереження чисельності цього виду водних біоресурсів під час нересту.
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В середині тижня через Одесу пройде циклон. На один день в місті потеплішає, але морози з Арктики швидко повернуться і залишаться як мінімум до кінця тижня.
За даними Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в Одесі малоймовірні опади, правда автомобілістам варто поводитися дуже обережно, тому що дороги міста покриються ожеледицею.
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