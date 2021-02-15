У Чорному морі і причорноморських лиманах забороняється вилов камбали (глоси)

Заборона почала діяти з 15 лютого і триватиме до 30 квітня. Про це повідомляти прес-службі Державного агентства рибного господарства.

Справа в тому, що зараз починається нерест цієї риби і тому будуть заборонені промисловий і аматорський вилов.

Штраф за одну камбалу становить 850 грн.

Уточнюється, що заборона стосується ділянки від Старостамбульського гирла до Бєлгородського каналу включно і на 10 км в глиб Чорного моря. Заборона встановлена з метою збереження чисельності цього виду водних біоресурсів під час нересту.

Раніше ми повідомляли, що сувора зимова погода збережеться в Одесі протягом усього тижня.

Метеорологи повідомили, що зараз Одеський регіон, як і всю Україну в цілому зайняв антициклон, який приніс з собою ультраполярний холод, сильний вітер і морози.

В середині тижня через Одесу пройде циклон. На один день в місті потеплішає, але морози з Арктики швидко повернуться і залишаться як мінімум до кінця тижня.

За даними Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в Одесі малоймовірні опади, правда автомобілістам варто поводитися дуже обережно, тому що дороги міста покриються ожеледицею.

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