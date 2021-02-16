Підліток з Одеси поїхав на навчання в інше місто і безслідно зник
Про зникнення сімнадцятирічного Андрія Єрмоленка повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net
Як стало відомо, ще 12 лютого хлопець поїхав в місто Чорноморськ на навчання і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 180 сантиметрів, Середня статура, русяве волосся.
В останній раз, коли його бачили був одягнений у в'язану темно-синю жилетку, чорні тактичні джинси, чорну куртку, чорну шапку з написом Polic.
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Якщо вам відомо про місцезнаходження зниклого, в поліції просять зателефонувати за телефоном (048) 779 49 38 або 102.
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