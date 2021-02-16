В Одеській області дівчинка з друзями обікрала прикуту до ліжка пенсіонерку

Цинічний злочин стався в Біляївці, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, Підлітки пробралися в будинок до лежачої 80-річної жінки і забрали у бабусі гроші, які вона ховала в своєму ліжку.

Як з'ясували в поліції, до крадіжки виявилася причетна 15-річна правнучка постраждалої. Дівчинка привела в будинок до своєї родички друзів-одноліток, але, щоб бути невпізнаною, залишилася чекати біля входу.

У своє виправдання юні зловмисники заявили, що їм потрібні були гроші на власні потреби, і вони їх вже витратили.

У поліції зазначили, що дівчата вперше порушили закон, хлопець відбував покарання у спеціальному виховному закладі за скоєння крадіжки. Усім трьом поліцейські повідомили про підозру за ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За грабіж фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.

Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.

Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.

Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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