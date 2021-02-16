В Одеській області пожежники загасили загоряння в будинку, але врятувати потерпілого не вдалося

Смертельна пожежа розгорілася в селі Малаївці Окнянського району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу рятувальників.

Так, 15 лютого о 20.11 в ДСНС надійшов сигнал про те, що горить приватний будинок. Як з'ясувалося, там загорілися речі.

Пожежа на площі 2 кв.метри була загашена через півгодини, але врятувати 62-річного господаря будинку не вдалося. Його обгоріле тіло знайшли на згарищі.

Причина загоряння і розмір збитку встановлюються.



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Подія трапилася вдень, 14 лютого в ТЦ "Острів", який розташований навпроти автостанції "Привоз".

Очевидці кажуть, що в будівлі сталося загоряння. На місці працювали кілька пожежних машин. Весь персонал і відвідувачів були виведені з будівлі на вулицю.

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Подія трапилася серед ночі в приватному одноповерховому будинку, що знаходиться в селі Фонтанці-2. Там вибухнув газовий котел.

В результаті вибуху вибило вікна і двері, пошкодило стіну, розбило і розкидало меблі. Тепер будинок виявився непридатний для житла.

Мешканці дивом вціліли. Господарі будинку, 60-річний пенсіонер і його 84-річна мама, змушені тепер жити у сусідів.

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