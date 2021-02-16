В Одеській області начальниця поштового відділення привласнювала гроші, якими люди оплачували газ
Цинічну схему шахрайства провертала 38-річна жінка в Хлібодарському, повідомляється на сайті Нацполіії регіону, передає Politeka.net
Співробітницю поштового відділення підозрюють у привласненні 20 тисяч гривень, які місцеві жителі заплатили їй для переведення комунальних платежів за газопостачання.
У поліції повідомили, що жінка не вносила отримані гроші в звіти, а зловживаючи службовим становищем витрачала їх на свій розсуд.
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В результаті, 11 жителям Хлібодарського почали приходити платіжки з боргами за газ, вони звернулися за роз'ясненнями в Центральне відділення пошти і схема розкрилася.
Дії фігурантки кваліфікували за ч.1 та 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Їй загрожує до 5 років в'язниці.
До цього ми повідомляли, що в одеському банку забрали особисті гроші з рахунку клієнта.
Працівник банку за допомогою власного електронного кабінету змінив номер контактного телефону клієнта, його паспортні дані та ІПН, а після цього незаконно заволодів грошима в розмірі 30 тисяч, які перебували на картковому рахунку.
Він використовував надані йому електронні доступи до внутрішніх банківських мереж і систем для оформлення заявки на видачу грошей.
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