В Одесі трамвай осошел з рейок після того, як його протаранив легковик

Відомо, що подія трапилася вранці 16 лютого на вулиці Іцхака Рабіна, не доїжджаючи вулиці Інглезі. Очевидці встигли зробити кадри на місці інциденту, якими поділилися в мережі, передає Politeka.net

"БМВ зайшла в 10-й трамвай. Громадського транспорту не чекайте", - пишуть очевидці.

У прес-службі «Одесміськелектротранс» вже прокоментували аварію, повідомивши подробиці.

В районі розворотного кільця в трамвай №10 врізався автомобіль, в результаті зіткнення вагон зійшов з рейок.

Як уточнили в прес-службі, НП обійшлося без постраждалих, так як пасажирів у вагоні не було.

Рух було призупинено менше години. На даний момент трамваї за маршрутом №10 курсують за звичайним графіком.

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