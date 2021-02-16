Незважаючи на спад епідемії, коронавірус продовжує забирати людські життя в Одеській області

Станом на 16 лютого, в регіоні зафіксовано 127 нових випадків захворювання, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 83 тисячі 498 осіб. Про це повідомляє сайт РНБО, який моніторить ситуацію щодо поширення хвороби, передавати Politeka.net

За добу від вірусу і супутніх захворювань померли 6 пацієнтів. Загальна кількість загиблих в Одеській області досягла 1 381 осіб. Вдалося повністю вилікуватися від недуги 76 663 жителям, з них 296 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 5 454 людини Covid -19.

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Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є загальна сильна слабкість, головний біль, болі в м'язах і суглобах, втрата нюху і смаку. А ось нетиповими ознаками можуть бути блювота, діарея, нудота.

"Також це температура, кашель, високий тиск, задуха. Серед менш поширених симптомів коронавірусу можна виділити нудоту, блювоту, діарею. Також коронавірус може ховатися за кон'юнктивітом і болями в очах", - повідала сімейний лікар Олена.

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