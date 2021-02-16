В одній зі шкіл Одеси учні підірвали батарею петардою
В результаті окропом залило весь коридор. Подія трапилася в школі № 44. Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Підслухано Одеса" і публікують відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Підірвали петардою батарею в 44 школі, тепер потоп», - йдеться в публікації.
На оприлюднених кадрах, можна побачити, як група людей вимітає гарячу воду зі шкільного коридору.
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Що стало справжньою причиною аварії поки не ясно.
Одесити вже почали коментувати інцидент в мережі, деякі з гумором.
"Нічого собі»,
«А раніше в унітази кидали»,
"Так нехай ці малолітні прибирають»,
"Аквадискотека»,
"Ну хоч буде щось згадати хлопцям на зустрічі випускників через 20 років»,
"Сил і терпіння прибиральницям, які це прибирають, але ж в основному там працюють літні люди»,
"І сміх і гріх, ну а хто не хотів підірвати школу», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі 14-річний хлопчик постраждав в результаті вибуху петарди.
Підліток у себе вдома в Сабанском провулку намагався розпиляти петарду, в результаті чого вона здетонувала у хлопчика в руках.
Потерпілий був госпіталізований в Одеську обласну дитячу лікарню. У нього були відірвані нігтьові фаланги на трьох пальцях лівої руки.
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