В одній зі шкіл Одеси учні підірвали батарею петардою

В результаті окропом залило весь коридор. Подія трапилася в школі № 44. Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Підслухано Одеса" і публікують відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Підірвали петардою батарею в 44 школі, тепер потоп», - йдеться в публікації.

На оприлюднених кадрах, можна побачити, як група людей вимітає гарячу воду зі шкільного коридору.

Що стало справжньою причиною аварії поки не ясно.

Одесити вже почали коментувати інцидент в мережі, деякі з гумором.

"Нічого собі»,

«А раніше в унітази кидали»,

"Так нехай ці малолітні прибирають»,

"Аквадискотека»,

"Ну хоч буде щось згадати хлопцям на зустрічі випускників через 20 років»,

"Сил і терпіння прибиральницям, які це прибирають, але ж в основному там працюють літні люди»,

"І сміх і гріх, ну а хто не хотів підірвати школу», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 14-річний хлопчик постраждав в результаті вибуху петарди.

Підліток у себе вдома в Сабанском провулку намагався розпиляти петарду, в результаті чого вона здетонувала у хлопчика в руках.

Потерпілий був госпіталізований в Одеську обласну дитячу лікарню. У нього були відірвані нігтьові фаланги на трьох пальцях лівої руки.

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