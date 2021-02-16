Поліція і родичі просять допомогти з пошуками 17-річної дівчини, яка безслідно зникла ще минулого тижня в Одесі

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області.

Неповнолітня Анастасія Андріївна Обущак, 2003 року народження, вийшла з дому 12 лютого і відтоді назад не поверталася.

Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темно-каштанове волосся, очі темно-зелені.

Була одягнена в темно-синю куртку, чорні джинси і чорні уггі.

З будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просять зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за телефоном (048) 765-75-27 або за спецлінією «102».



Раніше ми повідомляли, що підліток з Одеси поїхав на навчання в інше місто і безслідно зник.

Про зникнення сімнадцятирічного Андрія Єрмоленка повідомили в поліції.

Як стало відомо, ще 12 лютого хлопець поїхав в місто Чорноморськ на навчання і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 180 сантиметрів, Середня статура, русяве волосся.

В останній раз, коли його бачили був одягнений у в'язану темно-синю жилетку, чорні тактичні джинси, чорну куртку, чорну шапку з написом Polic.

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