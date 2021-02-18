Новий циклон під назвою Юкон насувається на Одесу

За даними синоптиків, він принесе швальний вітер, а також довгоочікуване потепління, такий прогноз Гідрометцентру Чорного і Азовського морів на четвер, 18 лютого, передає Politeka.net

З циклоном прийдуть в Одесу теплі повітряні маси, а також невеликі опади у вигляді снігу, проте розслаблятися жителям не варто, так як до вечора зима продовжить лютувати і вдарять морози.

Кліматологи попереджають, що в другій половині дня підніметься північний штормовий вітер з поривами 14-17 метрів в секунду.

В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сніг до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчитися.

Вранці температура складе-3-2 градуси, проте вдень повітря прогріється до нуля. Помітно похолодає до вечора, температура почне опускатися від -2 до -6, а вночі градусник покаже 10 градусів морозу.

За народним календарем 18 лютого відзначається день пам'яті мучениці Агафії. Святу Агафію називали "поминальницею", тому що в цей день було прийнято поминати предків. Ще цю святу називали Корівниця, оскільки вона " корів оберігає від хвороб».

Наші предки помітили, якщо в цей день мороз, то весна буде "дружною", а літо — сухим і жарким.

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