В Одесі на селищі Котовського чоловік впав з вікна багатоповерхового будинку

Про це передає Politeka.net, з посиланням на місцеві Telegram-канали, які публікують моторошні кадри з місця події.

Відомо, що трагедія сталася в середу, 17 лютого, в житловому комплексі Solaris на вулиці Академіка Сахарова.

Чоловік впав з десятого поверху висотного будинку і від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої допомоги".

У потерпілого зламані обидві ноги, рука, а також проломлений череп.

Поки невідомо, за яких обставин одесит випав з вікна, проте очевидці говорять про самогубство.

На місці працювала слідчо-оперативна група, які з'ясовувала всі обставини інциденту.

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