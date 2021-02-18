В Одесі на селищі Котовського чоловік впав з вікна багатоповерхового будинку
Про це передає Politeka.net, з посиланням на місцеві Telegram-канали, які публікують моторошні кадри з місця події.
Відомо, що трагедія сталася в середу, 17 лютого, в житловому комплексі Solaris на вулиці Академіка Сахарова.
Чоловік впав з десятого поверху висотного будинку і від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої допомоги".
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У потерпілого зламані обидві ноги, рука, а також проломлений череп.
Поки невідомо, за яких обставин одесит випав з вікна, проте очевидці говорять про самогубство.
На місці працювала слідчо-оперативна група, які з'ясовувала всі обставини інциденту.
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