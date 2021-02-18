Поки не ясно, хто це

На території Одеської області виявлені стародавні останки невідомої тварини

Як передає Politeka.net, про цікаві знахідки повідомив відомий біолог Іван Русєв на своїй сторінці у Фейсбук, де оприлюднив кістки давнього мешканця.

"Поки не ясно, мамонт це або мастодонт, а може і інший древній мешканець Причорномор'я, що жив мільйони років тому. Це повинна показати експертиза, яку проведуть профільні вчені, які погодяться професійно визначити вік знайдених кісток", - написав Русєв.

Вчений зазначив, що останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей.

"Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва», - додав Русєв.

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Трагедія сталася в середу, 17 лютого, в житловому комплексі Solaris на вулиці Академіка Сахарова. Чоловік впав з десятого поверху висотного будинку і від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої допомоги". У потерпілого зламані обидві ноги, рука, а також проломлений череп.

Поки невідомо, за яких обставин одесит випав з вікна, проте очевидці говорять про самогубство.

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