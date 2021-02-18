На території Одеської області виявлені стародавні останки невідомої тварини
Як передає Politeka.net, про цікаві знахідки повідомив відомий біолог Іван Русєв на своїй сторінці у Фейсбук, де оприлюднив кістки давнього мешканця.
"Поки не ясно, мамонт це або мастодонт, а може і інший древній мешканець Причорномор'я, що жив мільйони років тому. Це повинна показати експертиза, яку проведуть профільні вчені, які погодяться професійно визначити вік знайдених кісток", - написав Русєв.
Вчений зазначив, що останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей.
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"Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва», - додав Русєв.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського чоловік впав з вікна багатоповерхового будинку
Трагедія сталася в середу, 17 лютого, в житловому комплексі Solaris на вулиці Академіка Сахарова. Чоловік впав з десятого поверху висотного будинку і від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої допомоги". У потерпілого зламані обидві ноги, рука, а також проломлений череп.
Поки невідомо, за яких обставин одесит випав з вікна, проте очевидці говорять про самогубство.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
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