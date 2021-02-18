У Міністерстві освіти пояснили, як навчатимуться школярі після введення адаптивного карантину в Україні

Роз'яснення зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що адаптивний карантин почне діяти з 24 лютого. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 17 лютого.

Регіони пропонують поділити на» зелену«,» жовту«,» помаранчеву «і» червону " зони, в яких карантин залежатиме від епідемічної ситуації.

Міністра освіти зазначив, що з 24 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень, згідно з яким забороняється відвідування навчальних закладів здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу навчального закладу.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

За словами Шкарлета, "червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС з ініціативи міністра охорони здоров'я.

"У разі встановлення "червоного" рівня продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні навчальні заклади, учні 1-4 класів навчатимуться у звичайному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти вводиться дистанційне навчання", - повідомив міністр.

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