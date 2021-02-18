В Одесі сильний шторм ознаменувався знищенням пляжу

Наслідки стихії показали місцеві ЗМІ та очевидці, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Зокрема, після шторму був знищений один з пляжів на 16-й станції Фонтану. Його буквально змило хвилями.

Тепер замість піску одесити бачать вируючу воду біля підпірних стін набережної.

Як розповіла співробітниця кафе, що знаходиться на узбережжі, пляж шириною в кілька десятків метрів зник всього за один день.

А біля "Гоголя біля моря" тріснула бетонна плита.

"Я думаю, що Місяць інший і тут вже не буде цього пірсу», - говорить одеситка на відео.

А тим часом синоптики повідомили про те, що зима не збирається так просто здаватися і вже завтра обрушиться на Одеську область з новою силою.

У п'ятницю, 19 лютого обіцяється чергова порція морозів, температура опуститися до -10 градусів.

За прогнозами метеорологів, в Одесі весь час стоятиме хмарна погода, вдень Хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері знову з'явитися. Вітер буде дути змінних напрямків, 15-18 метрів в секунду. Вночі похолодає до 10-15 °С нижче нуля, вдень температура підніметься близько 3-8 °С морозу. Опадів у цей день синоптики не обіцяють.

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