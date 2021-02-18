В Одесі сильний шторм ознаменувався знищенням пляжу
Наслідки стихії показали місцеві
Зокрема, після шторму був знищений один з пляжів на 16-й станції Фонтану. Його буквально змило хвилями.
Тепер замість піску одесити бачать вируючу воду біля підпірних стін набережної.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко зізнався, хто вкрав його серце, Мішина була не першою: "Зараз лікті кусає..."
Українка з 15-м розміром ледве втримала "гармати" в гігантському декольте купальника: "Вражає!"
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
"Холостячка" Мішина в гніві вказала Еллерту на двері відразу після відпустки: "Це що за прикол?"
Як розповіла співробітниця кафе, що знаходиться на узбережжі, пляж шириною в кілька десятків метрів зник всього за один день.
А біля "Гоголя біля моря" тріснула бетонна плита.
"Я думаю, що Місяць інший і тут вже не буде цього пірсу», - говорить одеситка на відео.
А тим часом синоптики повідомили про те, що зима не збирається так просто здаватися і вже завтра обрушиться на Одеську область з новою силою.
У п'ятницю, 19 лютого обіцяється чергова порція морозів, температура опуститися до -10 градусів.
За прогнозами метеорологів, в Одесі весь час стоятиме хмарна погода, вдень Хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері знову з'явитися. Вітер буде дути змінних напрямків, 15-18 метрів в секунду. Вночі похолодає до 10-15 °С нижче нуля, вдень температура підніметься близько 3-8 °С морозу. Опадів у цей день синоптики не обіцяють.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Також Politeka повідомляла, що на Одесу мчить циклон Юкон, попередження синоптиків: "у другій половині дня..."