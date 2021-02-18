В Одеській області злочинці стали все частіше робити замах на особисті речі дітей, особливо телефони
Так, одного зі школярів пограбували, коли він повертався з навчального закладу додому. Про це більш детально розповіли на сайті Нацполіції області, передає Politeka.net.
У місті Білгород-Дністровському 12-річний хлопчик йшов зі школи додому, коли до нього підійшов незнайомець і відібрав телефон.
Дитина негайно звернулася до перехожих, які викликали поліцейських.
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По гарячих слідах вдалося розшукати грабіжника і затримати його. Ним виявився 18-річний місцевий житель, при ньому знайшли смартфон дитини.
Зловмиснику загрожує до чотирьох років в'язниці за грабіж.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.
Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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