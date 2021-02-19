В Одесі другу добу розшукують безвісти зниклу Маріанну Штірбул, якій всього 12 років
Про це на сторінці в соціальній мережі фейсбук повідомила прес-служба Напполіції в Одеській області, передавати Politeka.net
Відомо, що неповнолітня вийшла з дому в середу, 17 лютого і з тих пір про неї ніхто нічого не чув.
На вигляд дівчинці 12-14 років, зріст 160-165 см, волосся світле, зачіска - каре.
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В останній раз, коли її бачили була одягнена в бордову куртку, різнокольорові черевики з червоною підошвою.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просять зателефонувати до відділу поліції за телефоном (048) 765-75-27 або за спецлінією «102».
До цього ми повідомляли, що поліція і родичі просили допомогти з пошуками 17-річної дівчини, яка безслідно зникла ще минулого тижня в Одесі.
Неповнолітня Анастасія Андріївна Обущак, 2003 року народження, вийшла з дому 12 лютого і відтоді назад не поверталася.
Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темно-каштанове волосся, очі темно-зелені.
Була одягнена в темно-синю куртку, чорні джинси і чорні уггі.
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