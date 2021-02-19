Діти з телефонами все частіше стають жертвами пограбувань в Одесі
Про черговий випадок, який трапився днями в Суворовському районі розповіли на сайті Нацполіції області, передає Politeka.net.
8-річний хлопчик повертався додому після уроків, коли біля під'їзду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук мобільний телефон. Пограбування сталося біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного, де живе школяр.
Батько потерпілого викликав поліцію. Грабіжника оперативно затримали, однак телефону у нього вже не виявилося — він його продав за тисячі гривень.
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Чоловікові повідомили підозру за статтею "грабіж". За скоєне одеситу загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень, від 120 до 240 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 4 років позбавлення волі.
Схожий випадок мав місце в місті Білгород-Дністровському, про нього ми писали раніше.
12-річний хлопчик йшов зі школи додому, коли до нього підійшов незнайомець і відібрав телефон.
Дитина негайно звернулася до перехожих, які викликали поліцейських.
По гарячих слідах вдалося розшукати грабіжника і затримати його. Ним виявився 18-річний місцевий житель, при ньому знайшли смартфон дитини.
Зловмиснику загрожує до чотирьох років в'язниці за грабіж.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
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