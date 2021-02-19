Діти з телефонами все частіше стають жертвами пограбувань в Одесі

Про черговий випадок, який трапився днями в Суворовському районі розповіли на сайті Нацполіції області, передає Politeka.net.

8-річний хлопчик повертався додому після уроків, коли біля під'їзду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук мобільний телефон. Пограбування сталося біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного, де живе школяр.

Батько потерпілого викликав поліцію. Грабіжника оперативно затримали, однак телефону у нього вже не виявилося — він його продав за тисячі гривень.

Чоловікові повідомили підозру за статтею "грабіж". За скоєне одеситу загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень, від 120 до 240 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 4 років позбавлення волі.

Схожий випадок мав місце в місті Білгород-Дністровському, про нього ми писали раніше.

12-річний хлопчик йшов зі школи додому, коли до нього підійшов незнайомець і відібрав телефон.

Дитина негайно звернулася до перехожих, які викликали поліцейських.

По гарячих слідах вдалося розшукати грабіжника і затримати його. Ним виявився 18-річний місцевий житель, при ньому знайшли смартфон дитини.

Зловмиснику загрожує до чотирьох років в'язниці за грабіж.

Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі зникла 12-річна дівчинка в різнокольорових чоботях: вийшла з дому в сильний мороз