Діти з телефонами все частіше стають жертвами пограбувань в Одесі

Про черговий випадок, який трапився днями в Суворовському районі розповіли на сайті Нацполіції області, передає Politeka.net.

8-річний хлопчик повертався додому після уроків, коли біля під'їзду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук мобільний телефон. Пограбування сталося біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного, де живе школяр.

Поліція, авто, люди

Батько потерпілого викликав поліцію. Грабіжника оперативно затримали, однак телефону у нього вже не виявилося — він його продав за тисячі гривень.

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Чоловікові повідомили підозру за статтею "грабіж". За скоєне одеситу загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень, від 120 до 240 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 4 років позбавлення волі.

Схожий випадок мав місце в місті Білгород-Дністровському, про нього ми писали раніше.

12-річний хлопчик йшов зі школи додому, коли до нього підійшов незнайомець і відібрав телефон.

Дитина негайно звернулася до перехожих, які викликали поліцейських.

По гарячих слідах вдалося розшукати грабіжника і затримати його. Ним виявився 18-річний місцевий житель, при ньому знайшли смартфон дитини.

Зловмиснику загрожує до чотирьох років в'язниці за грабіж.

Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі зникла 12-річна дівчинка в різнокольорових чоботях: вийшла з дому в сильний мороз