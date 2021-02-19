Після невеликого перепочинку коронавірусна інфекція знову набирає обертів в Одеській області

Так, за минулу добу, було підтверджено 238 нових випадків зараження. Про це повідомляє РНБО, передає Politeka.

При цьому померли через ускладнення, викликані ковідом, 2 людини. Всього за період пандемії в Одесі та області було зафіксовано 1391 летальних випадків від вірусу. Загальна кількість хворих становить 84 тисячі 123 пацієнта.

Також стало відомо, що 77 тисячі 498 осіб одужали, 5234 хворіють, у 86854 підозрюють коронавірус.

Найбільшу кількість захворілих-19 українців зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях, а також у Києві. Одеський регіон - на 8 місці за кількістю хворих.

Раніше ми повідомляли, в Одесі від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер відомий ресторатор Валерій Гончарко.

Відзначається, що Валерій Гончарко провів 54 дні в приватній клініці «Одрекс».

Гончарко був засновником і співвласником ресторанів Zara pizzara, «Трубадур», Gallo, готелю «Айвазовський».

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