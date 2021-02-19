Після сильних морозів в Одесу прийде довгоочікуване потепління
За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, на вивідні морози відступлять, і в місто повернеться плюсова температура, передає Politeka.net.
Так, в суботу 20 лютого, протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою, проте без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме-5-4 градуси, вдень підніметься до +2.
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По Одеській області буде очікуватися хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі 6-11 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла.
На автошляхах області видимість хороша, ожеледиця.
У неділю, 21 лютого в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі близько нуля градусів, вдень + 1 + 5.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі сильний шторм ознаменувався знищенням пляжу.
Зокрема, після шторму був знищений один з пляжів на 16-й станції Фонтану. Його буквально змило хвилями.
Тепер замість піску одесити бачать вируючу воду біля підпірних стін набережної.
Як розповіла співробітниця кафе, що знаходиться на узбережжі, пляж шириною в кілька десятків метрів зник всього за один день.
Нагадаємо, що на Одесу мчить циклон Юкон, попередження синоптиків: "у другій половині дня..."
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