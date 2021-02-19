Після сильних морозів в Одесу прийде довгоочікуване потепління

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, на вивідні морози відступлять, і в місто повернеться плюсова температура, передає Politeka.net.

Так, в суботу 20 лютого, протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою, проте без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме-5-4 градуси, вдень підніметься до +2.

По Одеській області буде очікуватися хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 6-11 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла.

На автошляхах області видимість хороша, ожеледиця.

У неділю, 21 лютого в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі близько нуля градусів, вдень + 1 + 5.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі сильний шторм ознаменувався знищенням пляжу.

Зокрема, після шторму був знищений один з пляжів на 16-й станції Фонтану. Його буквально змило хвилями.

Тепер замість піску одесити бачать вируючу воду біля підпірних стін набережної.

Як розповіла співробітниця кафе, що знаходиться на узбережжі, пляж шириною в кілька десятків метрів зник всього за один день.

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