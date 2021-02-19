Заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег
На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку, проінформували в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net.
Як розповіли у відомстві, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.
Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Загадкова Кароль похизувалася колечком на тому самому пальчику, фанати ахнули: "Ідеал для чоловіків"
Трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив…"
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Одеситці оголосили підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка), їй загрожує до 5 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.
Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"