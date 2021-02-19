Заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег

На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку, проінформували в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net.

Як розповіли у відомстві, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.

Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.

Одеситці оголосили підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка), їй загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.

Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші. Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень. Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."

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