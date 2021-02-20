Потужний вибух знищив приватний будинок в Одеській області
Серйозна НП сталася в ніч на п'ятницю, 19 лютого, в селі Нова Дофінівка Одеського району, повідомляє «Думська». Вибух прогримів у двоповерховому приватному будинку по вулиці Миру.
Як стало відомо, вибухнув газовий балон, який знаходився на другому поверсі будівлі. При цьому, будинок був недобудований, тому в ньому не було мешканців. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Проте вибух повністю знищив будову. До місця події прибули пожежники.
Було встановлено, що власник будинку використовував електричні обігрівачі. Через коротке замикання в будівлі розгорілася пожежа. Вогонь швидко поширився по приміщеннях і дістався на кухні, де і вибухнув газовий балон.
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За фактом порушень правил пожежної безпеки було порушено кримінальну справу.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 лютого в Одесі сталася трагічна НП: пожежа розгорілася в міському пологовому будинку №5.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією установи були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят і 12 медичних працівників. Загиблих і постраждалих немає.
Рятувальники встановили, що горіло майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.
Нагадаємо, страшна пожежа в пологовому будинку Одеси, немовлят вночі винесли на мороз: названа причина НП.
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