Синоптики розсекретили, якою буде погода в останній тиждень лютого

До весни залишився всього один тиждень і вона вже робить боязкі спроби "прорватися" в Одеську область, що помітно відчувається. Адже ще зовсім недавно нашу область скували 10-градусні морози, а тепер по всій території температура повітря підніметься вище нуля градусів.

Весь останній тиждень зими погода в Одесі та регіоні буде під владою антициклонів, очікується штормовий вітер і невеликі опади в середині тижня.

У понеділок одеситів чекає мінлива хмарність без істотних опадів. Водіям варто поводитися дуже обережно, бо дороги покриються ожеледицею, а вранці місто накриє сильний туман. Видимість буде не більше 200-500 метрів.

Вітер західний, з поривами до 5-10 метрів в секунду. Температура вночі буде від -2 до 0 градусів, вдень – +7..+ 9 градусів.

Вівторок і Середа в Одесі будуть хмарними. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Увечері в середу можливі короткочасні опади.

Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до +2 градусів, вдень буде близько 6-11 градусів зі знаком плюс.

Четвер і п'ятницю знову буде хмарно. Вітер північний, 8-13 метрів в секунду. Вночі похолодає до + 1 +3 градусів, вдень температура підніметься до + 7 градусів.

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